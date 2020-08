Morbidelli: 'Voglio continuare a crederci anche in Austria' (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo il secondo posto ottenuto a Brno il pilota Petronas Franco Morbidelli è pronto a ripartire dall'Austria per un altro weekend al top. Per lui domenica si è trattato del primo podio ottenuto nel ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Dopo il secondo posto ottenuto a Brno il pilota Petronas Franco Morbidelli è pronto a ripartire dall'Austria per un altro weekend al top. Per lui domenica si è trattato del primo podio ottenuto nel Mo ...

MotoGP, in Repubblica Ceca vince Binder davanti a Morbidelli e Zarco. Quinto Rossi, sesto Quartaro

BRNO. Il Gran Premio di Brno rimarrà nella storia della Ktm e di Brad Binder, l’azienda austriaca e il debuttante sudafricano hanno ottenuto insieme la loro prima vittoria in MotoGp. L’ex campione del ...

