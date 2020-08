Mauro: A Dybala non perdono una cosa, è cedibile (Di giovedì 13 agosto 2020) C'è chi dice sì. Nel coro quasi unanime del partito pro-Dybala, composto da tifosi ed addetti ai lavori, ci sono anche voci fuori dal coro. Come quella di Massimo Mauro che alla Gazzetta dice: 'Io sono ancora tremendamente arrabbiato per l'eliminazione con il Lione. È stata una delle delusioni più grosse e Dybala all'andata non ha giocato bene. Dopo partite così, tutti sono ... Leggi su sportevai

Che fare con Paulo Dybala? Costruire su di lui la Juve del futuro o cederlo se arrivasse una proposta irrinunciabile? Il dibattito coinvolge anche due grandi ex come Zibi Boniek e Massimo Mauro.

Icardi sfida l'Atalanta: 20 goal stagionali, per Gasperini è uno spauracchio

Mauro Icardi ha un ruolino da paura contro Gasperini, e conosce bene il suo calcio. Buona la sua prima stagione al PSG, con 20 goal segnati. Mauro Icardi rappresenta il grande ostacolo, insieme a tutt ...

