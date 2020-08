Mascherine, il test per capire se respiri bene (Di giovedì 13 agosto 2020) Non vi sono rischi per la salute nell’utilizzo della mascherina ma respirare “a pieni polmoni” può risultare più complicato, come ha potuto constatare per esperienza chi ha usato Mascherine FFP2 e FFP3 per lunghi periodi di tempo. Le Mascherine “chirurgiche” fatte di TNT (tessuto non tessuto), o quelle in tessuto di solito sono ben tollerate dalla maggior parte delle persone. Con il caldo, e l’aumento dell’umidità, la sensazione soggettiva di fatica a respirare può acuirsi anche con la mascherina più leggera Il test per misurare il respiro È fondamentale però comprendere se è davvero una sensazione soggettiva o se vi sono problemi di salute a carico dell’apparato respiratorio. La valutazione più appropriata per iniziare a ... Leggi su dilei

