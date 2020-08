“Marotta non era d’accordo a prendere Cristiano Ronaldo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sabatino Durante, procuratore, ha commentato così a TMW radio la decisione della Juve di vendere uno tra CR7 e Dybala “Quando la Juve ha deciso di prendere Ronaldo, Marotta non era d’accordo, perché il gioco non vale la candela. E sono della stessa idea. Troppo facile dire che ora aveva ragione. E’ stato un bagno di sangue l’affare, non ha dato i frutti sperati dal punto di vista sportivo ed economico. Se devi scegliere tra Ronaldo e Dybala, Pirlo ha più sensibilità nel far rimanere Ronaldo, ma io terrei Dybala. Oggi la Juve non può permettersi entrambi. Se vuoi vincere qualcosa, servono giocatori bravi e li devi tenere e accontentare, come Dybala”. L'articolo “Marotta non era d’accordo a prendere Cristiano Ronaldo” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

