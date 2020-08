Lite col fratello, parte un colpo di pistola a Orsaria di Premariacco (Di giovedì 13 agosto 2020) Un uomo di 60 anni, residente a Orsaria di Premariacco, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cividale con l’accusa di minaccia aggravata e detenzione abusiva di arma da fuoco. L’uomo, al culmine di una Lite con il fratello che vive con la madre non distante dalla sua abitazione, ha sparato alcuni colpi con un’arma che era di proprietà del padre defunto e che non aveva denunciato. I proiettili non hanno colpito il congiunto, che è quindi rimasto illeso. Sono in corso accertamenti balistici per capire se si possano configurare ipotesi di reato più gravi di quelle contestate fino ad ora. L’uomo è stato portato in carcere di Udine Leggi su udine20

Chenesso1 : @duri_ai_banki Intendo che il poliziotto, col caldo 35°, in divisa, in servizio, intervenuto per una lite, tensione… - narcissushred : Ho la timeline di instagram intasata di foto aesthetic con le switch lite e io al massimo posso farle col nintendo ds ?? - infoitcultura : Principe Harry, la rivelazione: lite col suo miglior amico per Meghan Markle - NewSicilia : Un potenziale dramma si è fortunatamente concluso con un lieto fine ad #Avola: adolescente si tuffa in mare dopo… - iltirreno : La vittima ha visto un uomo nell’abitazione dell'ex moglie ed è scoppiato il litigio -

Ultime Notizie dalla rete : Lite col Estrae pistola ad aria compressa durante la lite col vicino: nei guai 50enne LuccaInDiretta Accoltella la cognata durante la lite e s'inventa un incidente domestico: 37enne arrestato a Perugia

La squadra volante di Perugia, diretta dal commissario Monica Corneli, ha tratto in arresto un cittadino italiano del 1983, responsabile di comportamenti violenti condotti nei confronti della propria ...

Facebook: polemiche privacy, iniziative su iOS, pagamenti, migliorie Workplace

Coinvolto e protagonista in diverse polemiche, a proposito della privacy, il social network Facebook, dall’alto dei suoi 2.3 miliardi di utenti, non si è fatto scoraggiare e, dopo aver rimosso 7 milio ...

La squadra volante di Perugia, diretta dal commissario Monica Corneli, ha tratto in arresto un cittadino italiano del 1983, responsabile di comportamenti violenti condotti nei confronti della propria ...Coinvolto e protagonista in diverse polemiche, a proposito della privacy, il social network Facebook, dall’alto dei suoi 2.3 miliardi di utenti, non si è fatto scoraggiare e, dopo aver rimosso 7 milio ...