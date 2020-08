Lione, Toko Ekambi: «Nessuno scommetteva su di noi contro la Juventus» (Di giovedì 13 agosto 2020) L’attaccante del Lione, Toko Ekambi, ha parlato della sfida con il Manchester City: ecco le sue parole ricordando la gara con la Juve Toko Ekambi, attaccante del Lione, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club francese in vista della Champions League. Ekambi – «Nessuno scommetteva sul nostro passaggio contro la Juventus e invece siamo qui. Siamo molto determinati, soprattutto quando si tratta di affrontare grandi squadre. Possiamo farcela. Noi giocheremo per vincere e passare il turno. Siamo nelle migliori squadre d’Europa e faremo il nostro gioco. Sappiamo il loro valore ma faremo il nostro per vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

