Letizia di Spagna sul futuro della figlia Leonor: la risposta non ammette repliche (Di giovedì 13 agosto 2020) La famiglia reale spagnola al gran completo – re Felipe, la regina Letizia,la principessa Leonor e l’Infanta Sofía – sono a Palma di Maiorca come ogni anno, ma a differenza delle scorse estati, invece di godersi le ferie si stanno prodigando in visite a varie realtà locali per toccare con mano la situazione Covid della Spagna. E durante una di queste visite Letizia di Spagna ha letteralmente gelato i presenti facendo comprendere in un attimo cosa significa essere dei reali. I 4 si trovavano in centro socio-educativo nel quartiere di San Roca di Palma, quando una bambina ha fatto la più innocente delle domande alla princessa Leonor, 14 anni, primogenita di Felipe e Letizia e quindi futura regina di ... Leggi su tvzap.kataweb

FilippoCarmigna : Letizia Ortiz, la vacanza a - Hopingforthebe3 : RT @atlanticavill: ?? TOP 15 COPPIE REALI ?? ??Felipe e Letizia, Re e Regina di Spagna (38,5%)?? - lakers751 : Letizia di Spagna Photo Collection - unbelrumore : RT @atlanticavill: ?? TOP 15 COPPIE REALI ?? ??Felipe e Letizia, Re e Regina di Spagna (38,5%)?? - gxallavichx : RT @atlanticavill: ?? TOP 15 COPPIE REALI ?? ??Felipe e Letizia, Re e Regina di Spagna (38,5%)?? -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Letizia di Spagna, la risposta sul futuro di Leonor che ha gelato tutti DiLei Letizia di Spagna, la risposta sul futuro di Leonor che ha gelato tutti

Leonor, infatti, è l’erede al Trono e, quando il padre non sarà più Re, diventerà Regina. Una responsabilità enorme di cui, anche adesso che ha solo 14 anni, avverte il peso. È apparso evidente a Maio ...

Letizia di Spagna: chemisier ed espadrillas, l'abbinamento perfetto per l'estate

Ancora una volta la Regina spagnola ci regala una lezione di stile. La famiglia reale si trova in tour alle Baleari abbinando un po' di relax a qualche dovere ufficiale. E qui Letizia ha mostrato l'ou ...

Leonor, infatti, è l’erede al Trono e, quando il padre non sarà più Re, diventerà Regina. Una responsabilità enorme di cui, anche adesso che ha solo 14 anni, avverte il peso. È apparso evidente a Maio ...Ancora una volta la Regina spagnola ci regala una lezione di stile. La famiglia reale si trova in tour alle Baleari abbinando un po' di relax a qualche dovere ufficiale. E qui Letizia ha mostrato l'ou ...