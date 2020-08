Le vacanze di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon con i figli per festeggiare le nozze? (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Dicono che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico forse si sono sposati in gran segreto, quindi le vacanze in famiglia potrebbero essere un modo per festeggiare le nozze (Foto). La coppia non ne parla ma il dubbio è saltato fuori quando durante un’intervista Gigi Buffon ha parlato di Ilaria definendola sua moglie. Un chiaro segno che sono diventati marito e moglie o semplicemente un modo di dire più comodo per tutti? Per il momento nessuno dà ulteriori indizi ma intanto Buffon e la D’Amico sono in pieno relax in Lunigiana, un luogo che il portiere conosce benissimo. Anche per loro niente vacanze all’estero questa estate, un po’ come tutti. ... Leggi su ultimenotizieflash

