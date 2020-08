Inter-Shakhtar Donetsk, Lucescu: “Svelo un segreto ai nerazzurri, sul mio passaggio alla Dinamo Kiev…” (Di giovedì 13 agosto 2020) "Per l'Inter non sarà una gara facile".Parola di Mircea Lucescu. Lo storico tecnico di Shaktar Donetsk e Inter- oggi alla guida della Dinamo Kiev - ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della semifinale di Europa League che vedrà affrontarsi proprio le sue due ex squadre. Durante i tanti anni trascorsi a Donetsk (dal 2004 al 2016) e il legame instauratosi tra l'allenatore e i tifosi ucraini, proprio questi ultimi non hanno però digerito il passaggio di Lucescu ai rivali storici. L'ex Ct della Turchia ha, infatti, replicato ad alcuni pesanti insulti ricevuti in seguito alla sua decisione professionale: "Prima di tutto devono sapere ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - UEFAcom_it : ???? L'@Inter sfiderà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di #UEL: fischio d'inizio alle 21 di lunedì 17 agosto alla Dü… - DiMarzio : #UEL | #Inter, infortunio #Sanchez: out per lo #Shakhtar, a rischio anche l'eventuale finale - SpazioInter : #Lucescu avverte: '#Inter, occhio allo #Shakhtar, squadra molto organizzata' - - Mediagol : #Inter-Shakhtar Donetsk, Lucescu: “Svelo un segreto ai nerazzurri, sul mio passaggio alla Dinamo Kiev…” -