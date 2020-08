Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum (Di giovedì 13 agosto 2020) “Il Mediterraneo passo dopo passo”: con questa espressione il ministro turco dell’Energia, Fatih Dönmez, in un suo tweet ha annunciato che la nave di ricerca idrocarburi Oruç Reis ha poggiato i cavi sul fondo del Mare per scandagliare 1750 km di fondale conteso tra Creta e Cipro.La lotta per il potere nel Mediterraneo potrebbe spostarsi nei prossimi giorni dalla Libia alle acque orientali di questo Mare, dopo che la Turchia ha iniziato nuove operazioni di prospezione con una sua nave di ricerca sismica in un’area marina contesa con i suoi acerrimi nemici, Grecia ed Egitto, in risposta a un accordo sulla demarcazione dei rispettivi confini marittimi stipulato da Atene e Il Cairo la scorsa settimana.Nel Mediterraneo orientale è in corso una vera e propria guerra energetica tra attori regionali: non più ... Leggi su huffingtonpost

giancalex : RT @HuffPostItalia: Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum - HuffPostItalia : Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum - xblunotte : @GeopoliticalCen Consiglio esteri UE straordinario x mettere sanzioni alla #bielorussia e tirare le orecchie alla… -

Ultime Notizie dalla rete : sultano vuole Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum L'HuffPost Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum

“Il Mediterraneo passo dopo passo”: con questa espressione il ministro turco dell’Energia, Fatih Dönmez, in un suo tweet ha annunciato che la nave di ricerca idrocarburi Oruç Reis ha poggiato i cavi s ...

Improbabili nuove elezioni. Il vero rischio è la guerra civile

Stallo, che potrebbe portare alla guerra civile. Governo di unità nazionale caldeggiato dal presidente francese Emmanuel Macron, che liscia il pelo ad Hezbollah. Elezioni, improbabili, che non cambier ...

“Il Mediterraneo passo dopo passo”: con questa espressione il ministro turco dell’Energia, Fatih Dönmez, in un suo tweet ha annunciato che la nave di ricerca idrocarburi Oruç Reis ha poggiato i cavi s ...Stallo, che potrebbe portare alla guerra civile. Governo di unità nazionale caldeggiato dal presidente francese Emmanuel Macron, che liscia il pelo ad Hezbollah. Elezioni, improbabili, che non cambier ...