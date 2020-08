Furbetti bonus Inps: Lega sospende i due deputati Andrea Dara ed Elena Murelli (Di giovedì 13 agosto 2020) Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha reso noto i primi nomi dei deputati che hanno percepito il bonus di 600 euro i cosiddetti Furbetti Inps. I due sono stati sospesi si tratta di Elena Murelli e Andrea Dara deputati della Lega. bonus inopportuno I due deputati hanno percepito ingiustamente il bonus Inps 600 per i possessori di partita Iva. Molinari ha dichiarato “E’ inopportuno che i parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questo abbiamo deciso di comune accordo la sospensione, aggiunge è incredibile che i vertici Inps non abbiano pensato ai lavoratori che ... Leggi su quotidianpost

