Emma Marrone rinvia al 2021 i concerti nei palasport (Di giovedì 13 agosto 2020) I concerti di Emma Marrone nei palasport italiani sono rinviati al 2021: si ripartirà il 1° maggio dal Pala Invent di Jesolo A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti di Emma Marrone previsti per il 2020 in Italia si terranno nel 2021. Il tour nei palasport, inizialmente previsto ad… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkyTG24 : Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma Marrone: in attesa della nuova edizione, i giudici di #XF2020 si raccontan… - VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - _1scem5_ : Unpopular opinion :Emma Marrone è sottovalutatissima a causa degli innumerevoli pregiudizi #Tiziaparty #emmamarrone @MarroneEmma - xdemismile : RT @bastisolotu: L’Instagram di Emma Marrone in questi giorni: una foto più bella dell’altra. - F4ngirladdicte1 : RT @bastisolotu: L’Instagram di Emma Marrone in questi giorni: una foto più bella dell’altra. -