Embraco, cassa integrazione per 400 dipendenti: via libera del ministero del Lavoro (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministero del Lavoro ha dato l’ok alla cassa integrazione straordinaria per i 400 dipendenti di Embraco. ROMA – E’ arrivato l’ok del ministero del Lavoro alla cassa integrazione straordinaria per i 400 dipendenti di Embraco. L’accordo è stato annunciato dai sindacati al termine di un incontro in teleconferenza, richiesto in più di un’occasione da parte delle sigle. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’intesa trovata è retroattiva con gli ammortizzatori sociali che partiranno dal 23 luglio 2020, data del fallimento dello stabilimento di Riva di Cheri. L’accordo L’accordo è stato ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Ex Embraco, via libera a un anno di cassa integrazione straordinaria per cessazione. I 400 lavoratori avranno asseg… - identit12 : RT @EmilioBerettaF1: Embraco, via libera a un anno di cassa integrazione straordinaria per 400 dipendenti - simcopter : RT @fattoquotidiano: Ex Embraco, via libera a un anno di cassa integrazione straordinaria per cessazione. I 400 lavoratori avranno assegno… - NewsMondo1 : Embraco, cassa integrazione per 400 dipendenti: via libera del ministero del Lavoro - AndreD81 : RT @fattoquotidiano: Ex Embraco, via libera a un anno di cassa integrazione straordinaria per cessazione. I 400 lavoratori avranno assegno… -