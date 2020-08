?Croazia, lo strano caso di Pag: nell?isola è boom di contagi. E ora Ibiza prova a blindarsi (Di venerdì 14 agosto 2020) Ma cosa diavolo sta succedendo a Pag, in Croazia, la nuova mecca delle vacanze per ventenni di mezza Europa, tra birre a due euro, cocktail a cinque, discoteche dove entri con due spicci? A decine i... Leggi su ilmessaggero

Ma cosa diavolo sta succedendo a Pag, in Croazia, la nuova mecca delle vacanze per ventenni di mezza Europa, tra birre a due euro, cocktail a cinque, discoteche dove entri con due spicci? A decine i r ...Nei gruppi su Facebook degli italiani che vanno in vacanza a Pag ci sono anche madri di ragazzi, tornati con il Covid, che lanciano l’allarme e invitano a fare attenzione. Ma sembra inutile: da fine l ...