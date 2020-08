Corsport: “Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Mendes lavora in segreto col Psg” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Corriere dello Sport scrive di Cristiano Ronaldo e di un suo “mal di pancia” “tipico del calciatore che vorrebbe cambiare aria o quantomeno che il suo habitat si adattasse alle sue esigenze e non viceversa”. Il quotidiano sportivo riprende quindi quanto scritto una settimana fa da France Football e rilancia: “Soffre la stagione che ha vissuto quest’anno, il suo linguaggio del corpo più volte non ha concesso fraintendimenti. Spesso mal servito, spesso poco al centro di quella brutta copia del “Sarrismo” applicato alla Juve”. Non sarà facile, per Pirlo convincerlo a restare. Solo il Psg potrebbe permettersi di acquistarlo. Non a caso le voci di un interesse dalla Francia rimbalzano da settimane. Jorge Mendes lavora in silenzio, mentre il Psg si fa i conti in tasca. “Ed ... Leggi su ilnapolista

