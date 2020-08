Coronavirus, niente Sud: i soldi tutti al Nord. Il default delle città d?arte (Di venerdì 14 agosto 2020) Prima il Nord, anche ad agosto. Appena 9 città meridionali (su un totale di 29) potranno infatti accedere agli oltre 500 milioni di euro di indennizzi a fondo perduto previsti per le... Leggi su ilmessaggero

sole24ore : Caos tamponi, niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia… - LegaSalvini : NIENTE ZONA ROSSA AD ALZANO E NEMBRO: 'DECISIONE DEL GOVERNO'. I VERBALI INCHIODANO CONTE: HA MENTITO PER MESI - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Verbali mai stati secretati, pubblicheremo tutto. Non abbiamo niente da nascondere” - morry74 : Coronavirus, caos sui tamponi per chi sbarca dai Paesi a rischio. L'Emilia Romagna: 'Da noi niente … - 7Claus : RT @newyorker01: Coronavirus, la 19enne tornata positiva dalla Croazia: «Nel locale niente mascherine e si beve dalla stessa bottiglia» Ma… -