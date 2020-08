Continuano le proteste in Bielorussia (Di giovedì 13 agosto 2020) Finora sono state arrestate circa 6mila persone: le opposizioni e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani accusano il governo per la violenta repressione da parte della polizia Leggi su ilpost

_arianna : Bielorussia, continuano le proteste contro i brogli elettorali tra arresti e violenze della polizia. La leader dell… - ilpost : Continuano le proteste in Bielorussia - smilypapiking : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USAonFire Le proteste di #Portland contro il razzismo e la brutalità della polizia… - Nidyaie : RT @_arianna: Bielorussia, continuano le proteste contro i brogli elettorali tra arresti e violenze della polizia. La leader dell’opposizio… - rhiannonmearas : RT @valigiablu: Bielorussia, continuano le proteste contro i brogli elettorali tra arresti e violenze della polizia. La leader dell’opposiz… -