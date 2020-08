Combine con il Bitonto, il Picerno: “siamo estranei” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Picerno non ci sta ed alza la voce, il club è tranquillo nonostante il deferimento per la presunta Combine contro il Bitonto. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. “L’AZ Picerno Srl, a seguito dell’atto di deferimento ricevuto in merito al procedimento che la vedrebbe coinvolta in una presunta Combine nella partita disputatasi il 5 maggio 2019 contro il Bitonto, dichiarando la più totale estraneità ai fatti contestati, è certa di far valere la assoluta infondatezza delle accuse mosse dinnanzi agli Organi Competenti. A tal fine, comunica che ai legali della Società è stato altresì richiesto di agire in tutte le sedi ritenute opportune nei riguardi di chiunque riporti notizie false e ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Combine con il #Bitonto, il #Picerno: 'siamo estranei' - - azambont : @Dwayne_224 @Mr9_88 Intendo dire che tutta quella serie di combine (inclusa Sassuolo-Atalanta dell'ultima giornata,… - NickyyP1 : Miren louis tostado JSJSJSJJSJSJSJSJSJSJSJJSJSJSJ ES Q QUERIA Q COMBINE CON ESTE ME MEO - aloraga_sk : odio que mi banner no combine con mi icon :( - vanttfly : @tkooluvrr no sé, con q combine con mi icon jjsjd -

Ultime Notizie dalla rete : Combine con

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...L’ultimo tassello del puzzle biancoazzurro è stato incastrato. Nick Perkins è il nuovo centro della Happy Casa Brindisi, ufficialmente al completo per la stagione sportiva 2020/2021. Una stagione di r ...