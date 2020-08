Cara Nadia, oggi è un anno che te ne sei andata. E io continuo a onorare il nostro impegno (Di giovedì 13 agosto 2020) oggi ricorre l’anniversario della morte della giovane Nadia Toffa, conduttrice amatissima de Le Iene. Tutti oggi ricordano il suo impegno come giornalista a difesa dell’Ambiente nelle Terre dei Fuochi del Sud, ma nessuno ricorda che quel suo impegno era fortemente motivato dalla sua piena consapevolezza di provenire dalla Prima e più inquinata Terra dei Fuochi di Italia: la provincia di Brescia. Ne era perfettamente consapevole e io ne sono testimone diretto. Quando venne ad intervistarmi al Pascale le raccontai di come avevo dovuto dimostrare che il sangue dei pastori Cannavacciuolo e del vigile eroe Michele Liguori di Acerra fosse stato avvelenato dagli stessi policlorobifenili della ditta “Caffaro” di Brescia sversati come ammendanti agricoli dai camorristi campani ... Leggi su ilfattoquotidiano

Carlo4lberto : @Verveine70 Buongiorno Cara Nadia ?????????????? - Elygabrysabry1 : RT @Giuly65311982: Un anno è passato da quando sei volata via manchi ogni giorno di più cara Nadia sei la stella più grande in cielo ??? ??… - My_Sandwich_99 : RT @Giuly65311982: Un anno è passato da quando sei volata via manchi ogni giorno di più cara Nadia sei la stella più grande in cielo ??? ??… - TizianaMarras : RT @Giuly65311982: Un anno è passato da quando sei volata via manchi ogni giorno di più cara Nadia sei la stella più grande in cielo ??? ??… - Giuly65311982 : Un anno è passato da quando sei volata via manchi ogni giorno di più cara Nadia sei la stella più grande in cielo ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Nadia Cara Nadia, oggi è un anno che te ne sei andata. E io continuo a onorare il nostro impegno Il Fatto Quotidiano “Donna Altalena”, la canzone inedita di Nadia Toffa diffusa da sua mamma Margherita

Il 13 agosto 2019, un anno fa, ci lasciava Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene che ha affrontato con forza e determinazione la sua malattia, senza mai arrendersi e senza chinare il capo davanti all ...

Nadia Toffa, versione inedita della donna: scoperta a un anno dalla morte

La conduttrice tv Nadia Toffa è scomparsa un anno fa lasciando un vuoto tra i suoi cari e i fan e adesso ne scopriamo una versione totalmente inedita. Nadia Toffa è stata una grandissima conduttrice t ...

Il 13 agosto 2019, un anno fa, ci lasciava Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene che ha affrontato con forza e determinazione la sua malattia, senza mai arrendersi e senza chinare il capo davanti all ...La conduttrice tv Nadia Toffa è scomparsa un anno fa lasciando un vuoto tra i suoi cari e i fan e adesso ne scopriamo una versione totalmente inedita. Nadia Toffa è stata una grandissima conduttrice t ...