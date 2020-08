Avviso della Procura a Conte e ai ministri per i reati di epidemia colposa: «Richiesta archiviazione» (Di giovedì 13 agosto 2020) Con una nota molto stringente, Palazzo Chigi ha annunciato che questa mattina la Procura della Repubblica di Roma ha notificato un atto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza, Roberto Gualtieri, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini e Alfonso Bonafede in cui questi ultimi vengono denunciati per epidemia colposa, omicidio colposo, concorso in questi reati e abuso d’ufficio. LEGGI ANCHE > Il titolo del Tempo su «Conte untore del popolo» Denuncia Conte e ministri, l’Avviso arrivato a Palazzo Chigi Secondo l’articolo 6 della legge costituzionale del 1989, il Procuratore ... Leggi su giornalettismo

poliziadistato : #SergioZavoli intervistato dal nostro mensile #PoliziaModerna sottolineava valore profondo del nostro… - LONG00885513 : un avviso ex art. 6. comma 2. legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - AgenziaOpinione : PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * COMUNICATO: « IL Presidente Conte e i Ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerin… - GHERARDIMAURO1 : RT @TgrRaiLazio: Avviso importante della @DPCgov sostenuto dalla @TgrRai #ioseguoTgr #iorestoacasa - Clarembaldo : RT @Comemigirano: @lucabattanta Il contagio è come l'avviso di garanzia... nelle mani della sinistra è già una utilissima condanna. -

Ultime Notizie dalla rete : Avviso della Coronavirus, 16 nuovi casi in Campania: 10 sono rientrati da Malta Vesuvio Live Gestione Covid, avvisi di garanzia per Conte e 6 ministri. Pm: “Accuse infondate, archiviare”

I sei esponenti del governo insieme al premier hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ...

Coronavirus: Facebook mostra fonte prima di condividere news

Facebook mostrerà un avviso agli utenti che stanno per condividere notizie relative al Covid-19, mettendo in evidenza la fonte e la data della pubblicazione. Lo rende noto il social in un comunicato.

I sei esponenti del governo insieme al premier hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ...Facebook mostrerà un avviso agli utenti che stanno per condividere notizie relative al Covid-19, mettendo in evidenza la fonte e la data della pubblicazione. Lo rende noto il social in un comunicato.