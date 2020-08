Viviana Parisi a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre proseguono le ricerche del piccolo Gioiele e si cerca di capire la verità sulla morte della sua mamma, Viviana Parisi, emergono dettagli sull’ultimo periodo di vita della donna, scomparsa per alcuni giorni in Autostrada, in provincia di Messina, e ritrovata morta in un bosco non lontano dal luogo della sparizione. A parlare - come riporta il Corriere della Sera - ora è l’avvocato del marito, Pietro Venuti, che racconta i problemi di salute della dj:La signora Viviana, mamma premurosa, aveva purtroppo dei problemi di salute: è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci. Il Covid ha riacutizzato i problemi e quindi è chiaro che l’ipotesi del ... Leggi su huffingtonpost

