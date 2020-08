Violentata in spiagga a Fregene, trovato lo stupratore grazie ai social (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una donna di 19 anni, dopo aver denunciato di essere stata Violentata in spiaggia a Fregene, avrebbe individuato il suo aggressore grazie ai social Una ragazza di 19 anni domenica scorsa è stata trovata seminuda e priva di sensi sulla spiaggia di Fregene. La ragazza al momento era ubriaca ed ai carabinieri ha raccontato di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Una ragazza di 19 anni è stata trovata seminuda e priva di sensi in spiaggia a Fregene. Era ubriaca. Ai carabinieri ha raccontato: "Sono stata violentata dopo aver trascorso la serata in un locale".