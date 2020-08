Vacanze all’estero? Quest’anno si potevano proprio evitare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Neanche il tempo di arrivare al fatidico dato nazionale dei contagi zero, che già i numeri sono tornati a gonfiarsi e lo spettro di nuovi lockdown si affaccia sulle nostre vite. La situazione questa volta è critica soprattutto all’estero, con paesi come Francia e Spagna che registrano migliaia di infetti ogni giorno. Ma anche in Italia il trend al ribasso in corso da un paio di mesi ha subito una netta inversione e oggi ci ritroviamo con numeri simili a quelli di maggio. Tra i vari problemi, c’è quello dei contagi di ritorno, persone che dopo una vacanza all’estero rientrano al loro domicilio italiano e risultano positive. In questi giorni se ne sono lette tante, storie che hanno coinvolto soprattutto ragazzi, ma non solo. I focolai a Pag, in Croazia, ma anche nelle isole greche, o in Spagna, cui sono caduti vittima in termini di contagi diversi ... Leggi su wired

GiovanniToti : La #Liguria è la meta perfetta per le vacanze! Abbiamo mare fantastico, entroterra unico, arte, sport ed eventi per… - Corriere : Nuovi focolai sono stati provocati dal ritorno di gruppi di ragazzi dalle vacanze all’estero, Grecia, Albania e anc… - ZiadAdelTwitt : RT @Giovann36202660: Italiani tornati dalle vacanze all'estero con #covid, ?? ma rimanere in Italia non sarebbe stato meglio.?? Spiagge ital… - MariaRitaDAdamo : RT @GenoveffaReloa1: Questa storia dei giovani che tornano 'positivi' dalle vacanze all'estero è una balla epocale. Perché da Corfù sì e da… - alen_iglicar : RT @GenoveffaReloa1: Questa storia dei giovani che tornano 'positivi' dalle vacanze all'estero è una balla epocale. Perché da Corfù sì e da… -

