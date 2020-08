Tutti a litigare su Virginia Raggi, ma nessun partito ha delle proposte serie per risollevare Roma (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mi piacerebbe avere la metà dell’autostima di Virginia Raggi e anche solo uno spicchio di incoscienza del Movimento 5 Stelle. La prima decide di ricandidarsi a sindaco (legittimamente, sia chiaro) fingendo di non sapere l’aria che tira sulla capitale (e quello che dicono i sondaggi, praticamente Tutti) e si prepara a una campagna elettorale che sarà “merda e sangue” come nella peggiore tradizione politica italiana. Devo ammettere che ne ammiro il coRaggio: o Virginia Raggi sa qualcosa dei suoi anni di amministrazione che noi ancora non sappiamo, per evidenti problemi di distrazione e di comunicazione, e quindi ha intenzione di ribaltare tutto durante la campagna elettorale oppure (e potrebbe essere) anche la Raggi, come molti di ... Leggi su tpi

Il commento di Alberto Sabbatini:

Come sanno tutti quelli che hanno avuto la sfortuna di divorziare dopo un lungo legame, gli ultimi mesi di un rapporto sfilacciato sono i peggiori. Si litiga per ogni cosa, si prende a pretesto ogni p ...

