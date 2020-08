Soros attacca la Meloni: “È più pericolosa di Salvini, sono preoccupato” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – George Soros compie oggi 90 anni. E Repubblica non si lascia sfuggire certo l’occasione per stendere un tappetino rosso al noto e controverso speculatore. Tanto il fondatore dell’Open society, nonché affossatore della lira (speculazione che lui rivendica con orgoglio), è stato sdoganato ormai da tempo nei salotti buoni del globalismo italiano: «Viva Soros» allora, come disse Gad Lerner in studio da Formigli in maniera quasi liberatoria. In effetti, l’intervista di Repubblica al magnate ungherese è un misto fatto di ipocrisia, ruffianeria e accondiscendenza. Lo speculatore «buono» L’intervista diventa addirittura comica quando viene descritta la sua «conversione» dalla finanza alla filantropia. «È su un’operazione rischiosa – ... Leggi su ilprimatonazionale

