Roma, Pastore dopo l'intervento: «Mi preparerò al meglio» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Javier Pastore ha dedicato un messaggio ai tifosi della Roma dopo l'intervento a cui è stato sottoposto per alcuni problemi fisici Javier Pastore ha rassicurato i tifosi della Roma a seguito dell'intervento in artroscopia a cui si è sottoposto. «Ieri ho subito un intervento all'anca qui a Barcellona. È andato tutto bene, a parte un po' di dolore ora. Come sapete ho combattuto tutta l'anno con questo problema, ma ho cercato di aspettare il più a lungo possibile per operarmi, volevo provare ad essere a disposizione del mister e dei miei compagni fino alla fine. Ora mi concentrerò per recuperare in fretta e preparare al meglio il prossimo campionato. Forza Roma!».

