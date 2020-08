Roma, avvicina una ragazza alla fermata del bus, la palpeggia e la bacia: poi prova a fuggire, arrestato 20enne romeno (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini e quelli della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 20enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di violenza sessuale. I fatti Il giovane si è avvicinato a una 23enne della provincia di Roma, che attendeva il bus al capolinea di piazza dei Cinquecento, con la scusa di venderle alcune immagini sacre. All’improvviso, il 20enne ha stretto a sé la giovane e, tenendola ferma, l’ha palpeggiata e baciata. L’ha poi afferrata ad un braccio e ha cercato di trascinarla per raggiungere un luogo appartato nelle vicine aree di parcheggio, non riuscendo nel suo intento a causa dell’energica reazione della vittima che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

