"Non l'ho tradita", Scardina in lacrime. Ma Diletta Leotta si diverte con le amiche - (Di mercoledì 12 agosto 2020) Novella Toloni Il pugile e l'ex Diletta Leotta stanno trascorrendo le vacanze separati e dopo giorni di indiscrezioni ecco arrivare la conferma dell'addio e il messaggio di Scardina Ormai c'è la certezza. Diletta Leotta e Daniele Scardina non sono più una coppia. Le vacanze da separati e le voci, insistenti, circolate nelle ultime settimane hanno trovato conferma sulle pagine della rivista Chi. È stata la Leotta a lasciare il bel pugile per un presunto tradimento smentito però con fermezza da "King Toretto". E mentre lui si dispera per l'amore finito, la conduttrice sportiva è sempre più protagonista delle serate estive, in vacanza con le amiche tra party e feste. Alla fine la quarantena ha messo in ... Leggi su ilgiornale

