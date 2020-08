MLS: i Portland Timbers sono campioni, battuto Orlando 2-1 (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Portland Timbers hanno sconfitto Orlando City 2-1 e vincono la finale del torneo della Major League Soccer, il massimo campionato americano di calcio. Su calcio d’angolo sigla il gol vittoria l’ex Pescara, il difensore Dario Zuparic. I Lads, formati da un roster di giocatori come Diego Valeri, Sebastian Blanco e il nipote d’arte Dairon Asprilla, si sono guadagnati un posto nella Concacaf Champions League e un premio da 300.000 dollari. CAMPEONES! #MLSisBack pic.twitter.com/WZkb7bBYap — Portland Timbers (@TimbersFC) August 12, 2020 Foto: Twitter Portland L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tomapapa : Arranca la final del torneo 'MLS is Back'. Gio Savarese con su Portland contra Orlando City. - DAZN_IT : L'ex Pescara Zuparic decide la finalissima ?? I Portland Timbers sono campioni in #MLS ???? #MLSisBack - JesusELealO : Portland Timbers, del venezolano Gianni Savarese, le ganan la corona de la MLS a Orlando City - kelloyers : RT @Tomapapa: Arranca la final del torneo 'MLS is Back'. Gio Savarese con su Portland contra Orlando City. - diegojlabrador : RT @Tomapapa: Arranca la final del torneo 'MLS is Back'. Gio Savarese con su Portland contra Orlando City. -

