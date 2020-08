Minaccia con un coltello e prende in ostaggio una guardia giurata in Duomo, bloccato uno straniero (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’episodio è accaduto verso le 13 di mercoledì. L’uomo è entrato nella cattedrale come un turista, poi ha Minacciato il vigilante. Quindi è stato bloccato dalla polizia. Ancora non si conoscono le sue generalità né i motivi del gesto Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia con Minaccia con un coltello la fidanzata costringendola a prostituirsi, arrestato LA NAZIONE Milano, guardia giurata del Duomo presa in ostaggio. Poi l’uomo si arrende: arrestato

Un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata, intorno alle 13, dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano. Secondo le prime informazioni diffuse, lo avrebbe tenuto per alcuni minuti sotto la mina ...

Baraccopoli Foro Italico: oggi lo sgombero, ma più di cento persone sono disperse in strada

Un centinaio di persone in giro per la città, a occupare insediamenti abusivi già presenti sul territorio o necessariamente a crearne di nuovi. E appena 12 in attesa di un ricollocamento in alloggi al ...

