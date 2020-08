L'ultimo Blockbuster del mondo diventa un Airbnb (Di mercoledì 12 agosto 2020) C'era una volta Blockbuster, il servizio di videonoleggio più famoso del mondo, punto di riferimento obbligato per rifornirsi dell'ultimo filmone di Hollywood " 'Titanic', o magari 'Forrest Gump' o '... Leggi su quotidiano

LaStampa : L’ultimo Blockbuster al mondo non poteva che organizzare qualcosa di epico. - MangaForevernet : ? Blockbuster: l'ultimo negozio al mondo offre una serata anni '90 ? ? - infoiteconomia : L’ultimo Blockbuster al mondo si trasforma in un Airbnb ma solo per tre notti - valentinadigrav : RT @LaStampa: L’ultimo Blockbuster al mondo non poteva che organizzare qualcosa di epico. - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: FRESHLY POPPED | Il #Blockbuster di Bend e #AirBnB insieme per una notte tutta anni Novanta. VHS, caramelle, pop corn e un… -