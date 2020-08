Il WTA tour continua a Lexington e Praga (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo 5 mesi di stop, anche le big del WTA tornano in campo e lo fanno non senza difficoltà . A Lexington, infatti, Serena Williams riesce a rimontare a fatica Bernarda Pera 2 a 1: 4-6 6-3 6-1. La vera sorpresa nella prima giornata del Top Seed Open, però, la porta Sloane Stephens, numero 37 del ranking mondiale e settima testa di serie del torneo americano. L’americana ha perso con la 17enne Leylah Fernandez, numero 120 Wta e proveniente dalle qualificazioni: 6-3, 6-3. Ottima prestazione, invece, della quarantenne Venus Williams che si sbarazza di Victoria Azarenza in soli 2 set e avverte la sorella in vista del derby di domani. Si conferma ad alti livelli anche Coco Gauff, vincente 7-5 7-5 contro l’altra statunitense Dolehide, che oggi sfiderà alle 20 la n.11 al mondo Arena Sabalenka. Il tennis WTA, intanto, prosegue anche in ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Il WTA tour continua a Lexington e Praga #tennis #WTA - tennis_bwf : RT @tennis_bwf: WTA Tour 2020 - 31st Palermo Ladies Open Semifinal Fiona Ferro (FRA) 2-6 6-2 7-5 Camila Giorgi (ITA) - tennis_bwf : WTA Tour 2020 - 31st Palermo Ladies Open Semifinal Fiona Ferro (FRA) 2-6 6-2 7-5 Camila Giorgi (ITA) - tennis_bwf : RT @tennis_bwf: WTA Tour 2020 - 31st Palermo Ladies Open Quarterfinal [4] Anett Kontaveit (EST) 6-1 4-6 6-1 [WC] Elisabetta Cocciaretto (I… - tennis_bwf : WTA Tour 2020 - 31st Palermo Ladies Open Quarterfinal [4] Anett Kontaveit (EST) 6-1 4-6 6-1 [WC] Elisabetta Coccia… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA tour Il WTA tour continua a Lexington e Praga Periodico Daily - Notizie Il WTA tour continua a Lexington e Praga

Dopo 5 mesi di stop, anche le big del WTA tornano in campo e lo fanno non senza difficoltà . A Lexington, infatti, Serena Williams riesce a rimontare a fatica Bernarda Pera 2 a 1: 4-6 6-3 6-1. La vera ...

WTA Lexington: Serena inizio lento ma vincente, trova Venus al secondo turno

Vittoria in rimonta per Serena Williams all'esordio a Lexington. Al prossimo turno trova la sorella Venus che ha battuto Victoria Azarenka. Vittorie per le teenager Gauff e Fernandez. Continua il mome ...

Dopo 5 mesi di stop, anche le big del WTA tornano in campo e lo fanno non senza difficoltà . A Lexington, infatti, Serena Williams riesce a rimontare a fatica Bernarda Pera 2 a 1: 4-6 6-3 6-1. La vera ...Vittoria in rimonta per Serena Williams all'esordio a Lexington. Al prossimo turno trova la sorella Venus che ha battuto Victoria Azarenka. Vittorie per le teenager Gauff e Fernandez. Continua il mome ...