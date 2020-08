Il voto sulla piattaforma Rousseau sul doppio mandato nei comuni (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Gli iscritti alla piattaforma Rousseau potranno votare domani su due quesiti: "Uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali". Lo scrive il blog delle stelle. Le votazioni si terranno dalle 12 di domani alle 12 di venerdì. Il primo dei due quesiti, se approvato dagli iscritti, potrà consentire a Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma per il M5s bypassando il tetto dei due mandati. Il testo della domanda specifica: "Un iscritto può considerare il primo e/o l'unico mandato da consigliere comunale/ municipale e/o Presidente di Municipio come nullo al fine del conteggio dei due mandati". La Raggi, ad esempio, ha fatto il ... Leggi su agi

