Hanno il Covid ma possono giocare lo stesso. L’assurda decisione della federazione: “Non c’è rischio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una decisione che sicuramente farà discutere. Quattro calciatori dell’Atletico Goianiense sono risultati nuovamente positivi al Coronavirus dopo i test di domenica scorsa, ma la federcalcio brasiliana ha approvato la richiesta del club di farli scendere comunque in campo contro il Flamengo nel match valevole per la seconda giornata del Brasileirao. La motivazione del Goianiense? I calciatori sono asintomatici e si trovano “nella retta finale della contaminazione”. E cioè, a detta loro, senza rischio contagio, anche perché vengono da dieci giorni di quarantena. E “non c’è rischio” è anche ciò che ha affermato presidente della commissione medica della federazione, Jorge Pagura: “Ci siamo basati su una norma del ... Leggi su calcioweb.eu

