Halo Infinite rimandato: Xbox in crisi nera (Di mercoledì 12 agosto 2020) by Hynerd.it Halo Infinite era sicuramente al centro del progetto Xbox per quanto riguarda il lancio di Series X previsto per l’Autunno. L’uscita delle nuove console è dietro l’angolo, ma di giorno in giorno i dubbi a riguardo accrescono a vista d’occhio. Se da un lato Playstation 5 parte avvantaggiata, forte di una generazione dominata sulla concorrenza, Microsoft e Xbox hanno tutto da dimostrare. Per mesi di campagna pubblicitaria Phil Spencer & Co. si sono affidati alla “potenza” della nuova console, ai … su: Leggi su hynerd

VideoGamersITA : Halo Infinite posticipato a fine 2021? Amazon spaventa i fan Xbox - - Eurogamer_it : #HaloInfinite posticipato alla fine del 2021? #Amazon pubblica (e rimuove) il possibile periodo d'uscita. - FlipperMario91 : Microsoft: *delays Halo Infinite to 2021* Sony: - spaziogames : Non facciamo scherzi. #HaloInfinite - leonida2012 : @T3p1g @ScopedWithin @nbhd_vexen @owoyakpayaskie @Salt1estGaming @majornelson AHAHHAA HALO INFINITE MASSACRE THE CR… -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite a fine 2021? Amazon terrorizza i fan Spaziogames.it Halo Infinite, il rinvio dovuto al pesante outsourcing e alla serie televisiva?

Stando ad alcune fonti vicine a 343 Industries, il rinvio di Halo Infinite sarebbe stato fortemente influenzato dal pesante outsourcing del gioco e dai lavori sulla serie televisiva. NOTIZIA di Tommas ...

Halo Infinite posticipato alla fine del 2021? Amazon pubblica (e rimuove) il possibile periodo d'uscita

Halo Infinite non uscirà più al lancio di Xbox Series X: dopo una presentazione che non ha convinto molti giocatori, 343 Industries ha deciso di posticipare il lancio dell'atteso FPS, spostandolo ad u ...

Stando ad alcune fonti vicine a 343 Industries, il rinvio di Halo Infinite sarebbe stato fortemente influenzato dal pesante outsourcing del gioco e dai lavori sulla serie televisiva. NOTIZIA di Tommas ...Halo Infinite non uscirà più al lancio di Xbox Series X: dopo una presentazione che non ha convinto molti giocatori, 343 Industries ha deciso di posticipare il lancio dell'atteso FPS, spostandolo ad u ...