Giulia Cavaglià si sente un leone | Momenti di superiorità per l’ex di Uomini e Donne (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giulia Cavaglià nonostante le continue critiche continua a sentirsi dalla parte della ragione e si mostra come un vero e proprio leone ferito. Quali sono state le sue parole? La storia tra Francesco Sole e l’ex tronista continua a rimanere un grandissimo punto interrogativo per tutti i loro fan. Nonostante ormai sia passato più di … L'articolo Giulia Cavaglià si sente un leone Momenti di superiorità per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LadyNews_ : #GiuliaCavaglia e #FrancescoSole confermano la crisi profonda: 'Ci si fa male' - zazoomblog : Giulia Cavaglià cavalca la crisi Smascherato l’accordo per l’ex di Uomini e Donne - #Giulia #Cavaglià #cavalca… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Cavaglià Giulia Cavaglia e Francesco Sole si sono lasciati? "La miglior vendetta" ComingSoon.it