Edilizia, Lombardi: “Misure inefficaci, in autunno chiusure e licenziamenti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “Nessun sostegno vero al comparto dell’Edilizia; nessun serio programma di investimento infrastrutturale. Le piccole e medie imprese del settore edile sono in enormi difficoltà. Urgono azioni vere di sostegno al settore: ristori concreti dalle perdite subite, e non spinte all’indebitamento. Per il comparto si profila un ‘autunno caldo’ con pesanti ripercussioni anche sociali ed occupazionali con migliaia di imprenditori costretti a chiudere e lavoratori licenziati non appena verranno meno CIG e vincoli ai licenziamenti”. A lanciare l’allarme è il presidente nazionale di FederCepi Costruzioni, il salernitano Antonio Lombardi. Sull’efficacia degli interventi adottati per le aziende del settore, afferma: “L’unica nota ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia Lombardi Edilizia, Lombardi: "Misure inefficaci, in autunno chiusure e licenziamenti" anteprima24.it Edilizia: aumentano i noleggi di piattaforme aeree in Lombardia

Il settore dell’edilizia si avvale costantemente di un’ampia serie di strumenti. Mezzi che permettono di svolgere con profitto ed efficienza il lavoro al meglio. È questo il caso assicurato dalle piat ...

In Sicilia più contagi che in Lombardia, esplode il caso dei viaggi a Malta

07:24Coronavirus, controlli anti assembramenti: i sindaci contro Musumeci 07:24In Sicilia più contagi che in Lombardia, esplode il caso dei viaggi a Malta 07:24Covid19 in asilo, bimbo positivo, intera ...

Il settore dell’edilizia si avvale costantemente di un’ampia serie di strumenti. Mezzi che permettono di svolgere con profitto ed efficienza il lavoro al meglio. È questo il caso assicurato dalle piat ...07:24Coronavirus, controlli anti assembramenti: i sindaci contro Musumeci 07:24In Sicilia più contagi che in Lombardia, esplode il caso dei viaggi a Malta 07:24Covid19 in asilo, bimbo positivo, intera ...