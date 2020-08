È morto Alberto Bauli il re del pandoro: aveva quasi 80 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alberto Bauli per oltre 25 anni è stato presidente dell’azienda veronese di famiglia, nonché leader nella produzione dei pandori. Parliamo del gruppo dolciario fondato dal padre, Ruggero Bauli, nel 1922 che ha fatto cresce le acquisizioni di Motta, Doria, Alemagna e Bistefani. Il 5 Settembre Alberto Bauli, avrebbe compiuto 80 anni, ma il “re del pandoro” è morto nella giornata di martedì 11 Agosto 2020, lasciando così improvvisamente i suoi cari, la sua nota azienda e tutti i datori di lavoro. Lo ha fatto in grande stile, in silenzio come un signore di altri tempi, ma nello stesso tempo proiettato sempre verso il futuro. Il nome Bauli riporta immediatamente ... Leggi su velvetgossip

