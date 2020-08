Domanda di pensione in giacenza, che cosa fare? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non sempre l’accettazione o la lavorazione di una Domanda di pensione è immediata. Se fino a qualche anno fa bastava presentare Domanda con un mese o due di anticipo rispetto alla decorrenza del trattamento, negli ultimi anni i tempi tecnici necessari all’INPS si sono notevolmente allungati. Domanda di pensione in giacenza Un lettore scrive per chiedere: Spett.le Redazione buongiorno, sono S. un ex dipendente dell’ASL Latina e in data 10.12.2019 ho dato il preavviso di sei mesi indicando come periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 per ilcollocamento in pensione anticipata quota 100 con 40 anni di contributi, compresi i riscatti della laurea e specializzazione, e 63 anni e 5 mesi di età a tale data. il 12.12 2019 tramite ... Leggi su notizieora

