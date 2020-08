Diletta Leotta | alta temperatura con indosso solo una camicia | FOTO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Strepitosa Diletta Leotta, uno dei suoi ultimi scatti fa fermare il mondo intero. La siciliana si fa vedere con le gambe in bella mostra. Sono “lente mattinate estive” quelle di questo periodo per Diletta Leotta. La bellissima conduttrice televisiva dei programmi sportivi di DAZN è attualmente in vacanza nella sua Catania. Dopo la fine del … L'articolo Diletta Leotta alta temperatura con indosso solo una camicia FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

IsaeChia : #DilettaLeotta e #DanieleScardina, dopo la rottura #GabrieleParpiglia svela cosa gli ha confidato il pugile (con le… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta si gode le vacanze: 'Lente mattinate estive' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta si gode le vacanze: 'Lente mattinate estive' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta si gode le vacanze: 'Lente mattinate estive' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Diletta Leotta si gode le vacanze: 'Lente mattinate estive' -