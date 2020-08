Cuneo, incidente a Castelmagno: chi sono le 5 giovani vittime (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cuneo, incidente a Castelmagno: chi erano i 5 ragazzi Cinque morti e quattro feriti, due dei quali ricoverati in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in una strada di montagna nei pressi di Castelmagno, piccolo centro della Valle Grana, in provincia di Cuneo. incidente Cuneo, chi erano le giovani vittimeLe vittime sono tutte giovanissime: il conducente della Land Rover Defender da nove posti Marco Appendino (24 anni), i fratelli Nicolò ed Elia Martini (17 e 11 anni), Camilla Bessone (16 anni) e Samuele Gribaudo (14 anni). Ferite in maniera non grave le loro amiche 17enni Chiara e Anna (sorella di ... Leggi su tpi

