Corso “Prato Di Legno” a Tarvisio (2 giugno – 30 settembre) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Corso “Prato Di Legno”: I bambini avranno a disposizione varie forme di legno che dovranno carteggiare, colorare ed assemblare creando fiori e insetti da collocare su di un cartoncino che farà da base alle figure realizzate. Località: TarvisioTipo di visita: Visita guidata PromoTurismoFVGPrezzo: 10,00 € Dal 2 giugno al 30 settembre 2020 martedì ore 15.30-18.30 Durata: 3hNumero partecipanti: max 6/8Prenotazione: entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività Punto di incontro:Laboratorio Restauro e Decorazionevia Valcanale, 6133018 Camporosso (UD)Tel. 0039 338 8795036Tel. 0039 347 0366764 Costo singolo: € 10,00Gratis con:Forest Camp Card+Card Holiday Leggi su udine20

