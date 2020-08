Coronavirus: positivo un calciatore del Barcellona – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Emergono nuovi casi di Coronavirus nel calcio: positivo un calciatore del Barcellona, ma nessun rischio Champions League. Il Barcellona ha annunciato oggi che uno dei nove calciatori tesserati con la squadra, ma che si stanno già preparando per la prossima stagione e non giocheranno la fase finale della Champions League, è risultato positivo al Coronavirus. … L'articolo Coronavirus: positivo un calciatore del Barcellona – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

