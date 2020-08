Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “La chiusura delle discoteche è l’ultima spiaggia” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “La discoteca è più controllabile della movida libera per il rispetto delle regole utili a limitare i contagi da Coronavirus. Ma, ovviamente, c’è bisogno di qualche controllo in più e della giusta informazione ai giovani, che passa anche attraverso le famiglie. La chiusura di queste strutture deve essere l’ultima spiaggia”. Lo sostiene Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19. “Questo è il ragionamento che abbiamo fatto in Puglia per l’apertura delle discoteche all’aperto – spiega all’Adnkronos Salute l’esperto – i ragazzi che ballano all’interno di una discoteca lo fanno in ... Leggi su meteoweb.eu

