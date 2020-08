Coronavirus: in Sardegna le discoteche restano aperte, ma con nuove strette (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Sardegna nella notte è arrivata l’ordinanza del presidente della Regione Solinas: le discoteche resteranno aperte, ma con qualche restrizione in più. Prevista l’apertura solo di locali con spazi esterni e nei quali andrà rispettato il distanziamento sociale di almeno due metri nella pista da ballo. L’ordinanza arriva in tempi record, dopo aver notato, nelle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

