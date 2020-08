Control Ultimate Edition avrà il supporto a PS5 e Xbox Series X, ecco quando sarà disponibile (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo sviluppatore Remedy e l'editore 505 Games hanno annunciato che Control, gioco d'azione in terza persona acclamato dalla critica, riceverà una nuova Ultimate Edition, prevista per il rilascio alla fine di questo mese, il 27 agosto, per PS4, Xbox One e PC, l'ultima delle quali sarà disponibile tramite Steam.La riedizione conterrà le due espansioni DLC, The Foundation e l'imminente AWE, oltre al gioco principale, così come la modalità di gioco endgame ExpEditions, la modalità Foto e tutti gli aggiornamenti dei contenuti dall'uscita del gioco originale. È interessante notare che Control Ultimate Edition supporterà lo Smart Delivery, il che significa che offre un aggiornamento ... Leggi su eurogamer

