Contagi di rientro: le nuove disposizioni per chi rientra in Campania dall’estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fino al 31 agosto in Campania, per chi rientra dall’estero, sarà obbligatorio segnalarsi alla competente Asl per effettuare test sierologici o tamponi. L’Asl Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n°67 dell’11 agosto 2020, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi ... Leggi su anteprima24

