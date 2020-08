Chiuso il campo rom del Poderaccio, restano macerie e rifiuti: 'Impegno mantenuto, ora la bonifica' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Via agli ultimi abbattimenti: chiude il campo rom del Poderaccio 10 August 2020 campo rom del Poderaccio, Nardella: 'Sarà Chiuso entro l'estate' 10 July 2020 Omicidio Duccio Dini, la sentenza: cinque ... Leggi su firenzetoday

scoco1972 : E se mi vestissi 'da ingegnere' al campo scuola??? Gli sposi mi hanno invitato alle nozze di Cana ??ho chiuso da s… - mani72012 : RT @rbriddick1977: @mani72012 @MarcoMasciadra Comunque fanno bene a tenerlo più chiuso possibile e non solo per queste bestie. Ci manca sol… - rbriddick1977 : @mani72012 @MarcoMasciadra Comunque fanno bene a tenerlo più chiuso possibile e non solo per queste bestie. Ci manc… - buonweekend : RT @controradio: Firenze: chiuso campo rom Poderaccio Autore: Domenico Guarino <p>Chiuso ufficialmente oggi a Firenze il campo rom del Pode… - controradio : Firenze: chiuso campo rom Poderaccio Autore: Domenico Guarino <p>Chiuso ufficialmente oggi a Firenze il campo rom d… -