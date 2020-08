Atletico Madrid, Joao Felix: “Mi ispiro a Griezmann. Voglio crescere e fare la storia del club come lui” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata dalla stellina dell'Atletico Madrid Joao Felix ai microfoni di Marca. L'asso portoghese ha parlato in merito alla gara contro il Lipsia in Champions League e alla sua carriera in Colchoneros prendendo esempio da... Antoine Griezmann.Joao Felix: "Voglio crescere e fare la storia dell'Atletico come Griezmann"L'Atletico Madrid si prepara alla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Lipsia. Joao Felix non vede l'ora di scendere in campo e giocare questo torneo: "L'Atletico qualche hanno fa ha sfiorato la vittoria ... Leggi su itasportpress

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - ItaSportPress : Atletico Madrid, Joao Felix: 'Mi ispiro a Griezmann. Voglio crescere e fare la storia del club come lui' -… - Spazio_Napoli : - KillerJoe67 : RT @NicolaRaiano: Casi di #COVID19 all'Atletico Madrid, al Valencia, all'Espanyol e al Betis. In Spagna direi che la situazione sta per sf… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Coronavirus in Spagna, positive sei calciatrici dell’Atletico Madrid Sport Fanpage Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia

Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia. I colchoneros sono arrivati a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko Inizia la final eight dell’Atletico Madrid. I colchoneros – co ...

Lisbona e la sua Champions, tra allarme assembramenti e indifferenza

"A Liga de Campeões joga-se aqui", recita lo striscione verticale col logo della Champions League, sulla facciata del Mercado da Ribeira: significa che da stasera, con Atalanta-Psg, si potranno vedere ...

Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia. I colchoneros sono arrivati a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko Inizia la final eight dell’Atletico Madrid. I colchoneros – co ..."A Liga de Campeões joga-se aqui", recita lo striscione verticale col logo della Champions League, sulla facciata del Mercado da Ribeira: significa che da stasera, con Atalanta-Psg, si potranno vedere ...