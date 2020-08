Apple iPhone XR con 169 euro di sconto su Amazon (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi su Amazon c’è un affare interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni a un costo accettabile: l’Apple iPhone XR a 569,99 euro anziché 739. In pratica un risparmio di 169 euro dovuto allo sconto del 23%. L’iPhone XR è stato il modello “economico” della stagione 2018-19, affiancando i topo di gamma Xs e Xs Max. Non si tratta quindi di uno smartphone nuovissimo ma è comunque un dispositivo ancora di tutto rispetto, tenendo presente che è equipaggiato con lo stesso processore dei due top gamma, l’A12 Bionic, subito precedente alla versione utilizzata sugli iPhone attuali. Parliamo insomma di un dispositivo ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano

